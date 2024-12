Bagnara Calabra, un albero cade sui loculi a causa del maltempo

Ieri mattina, a seguito del forte vento che ha soffiato sulla costa tirrenica per l’intera giornata, è caduto un albero all’entrata del cimitero. L’arbusto si è inclinato su alcuni loculi. Non è al momento noto se, cadendo sopra i loculi, l’albero abbia procurato danni.

Nella giornata di venerdì il sindaco Adone Pistolesi aveva già disposto a seguito dell’allerta meteo la chiusura delle scuole, dei cimiteri e della villa comunale, invitando la popolazione a non sostare e a non attraversare le strade alberate.

Per permettere la rimozione dell’albero divelto e la pulizia dell’area il cimitero resterà chiuso per la giornata oggi. Infine il sindaco Pistolesi, attraverso i canali social dell’amministrazione comunale, ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e che seguiranno aggiornamenti.