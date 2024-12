Reggio Calabria, in Curia il tradizionale scambio di auguri del sindaco Falcomatà e della giunta con l'arcivescovo Morrone

Da parte sua l'Arcivescovo Morrone ha condiviso con il primo cittadino il messaggio profondo del Natale: «Dio si autolimita per farci spazio», un richiamo alla riflessione sulla spiritualità e sull’i mportanza di fare spazio agli altri, specialmente in un momento in cui la solidarietà e l’unità sono valori fondamentali.

L’incontro non è stato solo un’occasione di scambio di auguri, ma anche un momento di confronto sulle principali tematiche che riguardano la città. Il Sindaco Falcomatà e l'Arcivescovo Morrone hanno discusso, in particolare, delle attività e degli interventi nelle periferie cittadine. Entrambi hanno sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo tra le istituzioni e la comunità, per rispondere in modo più efficace alle esigenze di tutti i cittadini.

Il Sindaco e l'Arcivescovo hanno concluso l’incontro con l’impegno a proseguire sulla strada della collaborazione e del sostegno reciproco, per costruire una Reggio Calabria sempre più inclusiva e vicina ai bisogni di tutti, specialmente dei più vulnerabili.