Gambarie, una nevicata che regala speranza ma al momento senza sci

La società, che dieci anni fa aveva siglato un accordo per la costruzione e la gestione degli impianti per 30 anni, ha comunicato la propria intenzione di ritirarsi. La decisione è stata attribuita a difficoltà economiche legate a costi di manutenzione straordinaria e indennizzi assicurativi. Con la rescissione, la società chiede la riconsegna di tutte le strutture e le attrezzature, comprese seggiovie, piste da sci, battipista e chalet.

Tuttavia, mentre la natura veste i paesaggi d’inverno, una notizia amara spegne in parte l’entusiasmo: quest’anno, quasi sicuramente, non si potrà sciare. Gli impianti di risalita di Gambarie resteranno chiusi, a causa della rescissione del contratto da parte della società che li gestiva da oltre un decennio.

Progetti futuri e speranza

A portare un po’ di ottimismo è l’avvio della gara d’appalto per la ricostruzione della storica seggiovia Piazza Mangeruca-Monte Scirocco, il cui primo lotto è finanziato dalla Regione Calabria. Le offerte saranno presentate entro il 14 gennaio, mentre è quasi ultimato il progetto del secondo lotto.

“Garantiremo la risoluzione di questa problematica con lo stesso impegno che ci ha sempre contraddistinto, nel prioritario interesse pubblico”, assicura il sindaco Malara.

Un Natale tra neve e attività alternative

Per chi visita Gambarie in questi giorni, le opportunità non mancano: passeggiate, ciaspolate, discese con gli slittini e soste nei bar e ristoranti locali restano a disposizione per vivere la magia della montagna.

In attesa di sviluppi, la comunità di Gambarie si stringe intorno al proprio territorio, determinata a superare le difficoltà e a tornare a essere un punto di riferimento per il turismo invernale in Calabria.