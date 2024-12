Carenza idrica a Reggio: "Un dissalatore per contrastare la siccità"

«Non basta un po’ di pioggia per uscire dall’emergenza che attanaglia la città sia d’estate che d’inverno. Le riserve idriche impoverite dal cambiamento climatico dovrebbero sollecitare soluzioni strutturali e innovative». Lo ha dichiarato Peppe Pinto, delegato allo Sviluppo del territorio metropolitano dell’Udc.

«La nostra città - ha affermato - dopo la data storica del 28 ottobre 2018 con l’apertura del nuovo sistema idrico della diga sulla Menta, si era illusa che l’atavico problema sarebbe stato risolto in maniera definitiva. Un evento definito “epocale” dalla politica che doveva incidere in modo determinante nella vita quotidiana dei cittadini. Il cambiamento climatico ci ha fatto capire che nulla è dato per scontato, la carenza di pioggia e neve hanno messo in crisi il grande serbatoio di accumulo la diga. Alle rassicurazioni, ad ogni livello politico istituzionale, che la città e il suo hinterland potevano contare su una sufficiente riserva d’acqua, nulla è seguito per migliorare la distribuzione che doveva essere garantita da adeguate infrastrutture di accumulo per sfruttare altre fonti idriche aggiuntive a quella del Menta».

«Siamo una città - ha aggiunto Pinto - in perenne siccità e senza di infrastrutture di accumulo dell’acqua. Infrastrutture, finanziate con il Decreto Reggio, incompiute o complete e vandalizzate, come il serbatoio di Lupardini quasi ultimato ma mai entrato in funzione. La loro messa in funzione avrebbe consentito di gestire al meglio la carenza idrica con la distribuzione. Eppure, qualche anno fa, il Comune informava i cittadini che erano stati consegnati i lavori ed entro un paio di mesi sarebbero iniziati quelli per il completamento dei serbatoi di Lupardini, Gullina, Sant'Antonio di Archi e Vito per collegare gli stessi alla fornitura della diga del Menta».