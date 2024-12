Rassegna stampa 31-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Torna lo scudo sui conti della sanità in Calabria: “sorpresa” dentro il Milleproroghe

IN EVIDENZA

Sparatoria a Montalto Uffugo, confessa l’autore del ferimento nel centro storico

Rapporto Cnel: la Calabria rischia di appassire tra culle vuote, giovani in fuga e lavoratori sempre più anziani

Record di investimenti per la Calabria: 36 milioni contro il dissesto idrogeologico

CRONACA

Catanzaro e i nodi dell’assetto idrogeologico

Vibo, fine anno amaro per i precari Covid: niente rinnovo per infermieri e Oss

Bagnara Calabra, la Guardia medica resta chiusa anche a fine anno

Polizia in azione a Catanzaro Lido: raffica di provvedimenti

Acri e Castrovillari, due scuole perdono l’autonomia: la Regione revoca i provvedimenti dello scorso anno

POLITICA

Lamezia, salta il Consiglio comunale: in Aula manca il numero legale

«Il 2024 ha segnato un punto di svolta». A Crotone il sindaco Voce rivendica opere e cantieri aperti

Cosenza, il nodo irrisolto della nomina del vicesindaco: il Pd sollecita la copertura dei posti vuoti