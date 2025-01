Ponte sul Calopinace di Reggio Calabria, ci siamo! Ditta pronta alla posa delle travi

Il 2025 porterà finalmente il nuovo ponte sul torrente Calopinace? La posa della struttura di collegamento tra il lungomare Falcomatà e il Parco Lineare Sud è oramai da tempo un vero paradosso. Anni di attesa per un appalto di piccole dimensioni che sta creando molti problemi all’amministrazione comunale, ormai da diversi anni.

Ma forse stavolta ci siamo. Nei giorni, infatti, si è svolto un sopralluogo nell’area del ponte sul Calopinace e la ditta che ha vinto l’appalto è pronta a posare le travi prefabbricate che saranno poi la base della nuova carreggiata. Il materiale dovrebbe, infatti, finalmente arrivare entro i prossimi giorni.

Questo quanto trapelato dal Comune dopo una interlocuzione con la ditta. Se effettivamente sarà così qualche mese e il ponte sarà pronto in quanto la struttura c’è già.

A dire il vero questa attività era prevista già a inizio di dicembre 2024 ma il tutto è ancora una volta slittato di qualche settimana. Non certo una novità se si considera che proprio a causa di questi continui rinvii nella posa delle travi palazzo San Giorgio aveva avviato la procedura di rescissione in danno nei confronti dell’impresa “Cataldo Torchia” alla quale nel mese di marzo dell’anno 2021 erano stati consegnati i lavori di realizzazione del ponte nel tratto antistante la foce del Calopinace, da ultimare nei successivi 180 giorni.