Reggio Calabria, verso l’ultimazione la bonifica dell'ex polveriera

Ormai manca l'ultimo tratto del lungo tortuoso percorso. Il traguardo questa volta sembra davvero raggiungibile, il “ghetto” dell'ex polveriera potrà essere cancellato. Un'operazione che ha acceso la speranza di generazioni esce dalla sfera dei sogni per assumere contorni più nitidi. Il progetto esecutivo dei lavori di recupero della struttura e il risanamento ambientale dell’area è stato approvato; l'iter per l'affidamento degli interventi è stato avviato con la determina a contrarre mediante procedura negoziata.

Lo sgombero degli ultimi nuclei familiari che da anni occupavano l'area ha fatto venire meno l’ennesimo ostacolo. La sinergia tra enti ha fatto si che finalmente maturasse la soluzione alloggiativa. Era fine novembre. Il passo per l’ultimo step è stato breve. Ma più volte in questi anni la lenta riqualificazione è stata costellata da partenze e nuove battute d’arresto. Sarà così anche questa volta? Sulla carta non dovrebbero esserci altri impedimenti.

L'area che per diversi lustri è stata simbolo del degrado potrà essere restituita alla città. Intervento finanziato dagli allora Patti per il Sud rientra nel più ambizioso progetto di rigenerazione urbana tracciato dal Comune. Per decenni questa porzione di territorio di Ciccarello ha rappresentato la terra dei fuochi della città.