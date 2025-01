Grotteria, in fiamme il capannone di una ditta di spedizioni

Anche se all’esterno e, soprattutto, all’interno dell’azienda reggina non sono state trovate chiare tracce di liquido infiammabile o altro materiale riconducibile a inneschi incendiari, potrebbe (il condizionale è ancora d’obbligo) essere comunque di natura dolosa l’incendio scoppiato poco prima dell’alba di giovedì scorso a Grotteria, nella contrada Santo Stefano, all’interno di un grande capannone di proprietà di due imprenditori locali.

Il rogo che ha provocato danni ingenti non alla struttura principale del capannone ma ai mezzi di vario genere parcheggiati all’interno, ha interessato una ditta di trasporti e spedizioni di Grotteria, la “Edile Jonica Trasporti” dei fratelli Francesco e Costantino Fazzari, di 57 e 54 anni. Secondo una prima valutazione sarebbe almeno di 300mila euro il valore dei danni economici causati dall’incendio. Le fiamme, infatti, hanno distrutto diversi mezzi situati all’interno del capannone tra cui 3 rimorchi e 2 motrici e danneggiato, in modo parziale, un altro rimorchio con annessa motrice.