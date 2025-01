Quanti dubbi sulla Casa della Comunità di Rosarno: “Sarà smantellato l’ambulatorio?”

«È vero che la Casa della Comunità comporterà la chiusura e lo smantellamento del poliambulatorio di Rosarno, l’ex Inam?». I consiglieri del nuovo gruppo “Polaris”, Michele Brilli e Antonino Brosio, hanno presentato una interrogazione urgente per capire come verrà sviluppato il progetto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, che prevede la costruzione della Casa della Comunità a Rosarno.

I consiglieri vorrebbero sapere dal sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, se la realizzazione della nuova struttura sanitaria è alternativa all’attuale poliambulatorio. Al riguardo, gli stessi hanno chiesto al primo cittadino di discuterne durante un consiglio comunale aperto ai cittadini «per allargare il loro livello di consapevolezza».

In particolare, il capogruppo Brilli e il collega Brosio hanno interrogato Cutrì per conoscere «se ed in che modo le strutture del Comune sono state coinvolte in questo progetto della Asp di Reggio Calabria, se la stessa Asp è in possesso di un qualche parere delle strutture tecniche del nostro ente ed in caso affermativo, perché il consiglio comunale non è stato informato».