Villa San Giovanni, presa di mira l’auto di suor Paola nel cortile delle Figlie di Maria Ausiliatrice

Presa di mira l’automobile di suor Paola all’interno del cortile dell’istituto che le Figlie di Maria Ausiliatrice gestiscono a Villa. La notizia si era rincorsa recentemente sui social, ma a dare ulteriore conferma dei fatti sono state anche le riflessioni del gruppo consiliare “Città in Movimento” che ha voluto manifestare solidarietà alle suore salesiane. «La nostra cara suor Paola – si legge – rientrata nell’istituto di Villa, ha trovato l’autovettura fortemente danneggiata». Le parole della maggioranza non tradiscono però particolari sulla vicenda, nei confronti della quale si sta cercando di fare chiarezza, mantenendo perciò il «silenzio rispettoso di questa fase di indagine e confidando come sempre nel lavoro delle forze dell’ordine che sta procedendo in queste ore».

«Non possiamo che esprimere sdegno e sgomento», viene rimarcato con un richiamo «ai villesi tutti al vero senso di comunità, innanzitutto quella che sa dire grazie per ciò che ha ricevuto e che quotidianamente riceve». Nonostante non si conosca la dinamica del danneggiamento, il gruppo consiliare ribadisce il proprio grazie e le scuse alle suore salesiane.