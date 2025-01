Alta Velocità, il “sì” del Comune di Gioia Tauro rafforza la battaglia del Comitato

Il Comitato “InMovimento” guarda al nuovo anno con ottimismo e determinazione, rinnovando il proprio impegno nella battaglia per ottenere fermate dei treni ad alta velocità nella stazione ferroviaria di Gioia Tauro. Dopo anni di iniziative, lettere ufficiali, incontri e sensibilizzazione, il Comitato accoglie con favore la recente apertura e il sostegno per portare l’alta velocità a Gioia Tauro espressi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Simona Scarcella.

La volontà espressa pubblicamente in tal senso rappresenta un importante passo avanti nella battaglia per dare a Gioia Tauro il riconoscimento e il potenziamento infrastrutturale che merita. La stazione, ristrutturata con oltre 38 milioni di euro di fondi pubblici, si presenta infatti oggi come una struttura moderna, accessibile e strategica, pronta a soddisfare le esigenze di un vasto bacino di utenza.

Il Comitato “InMovimento” ribadisce con forza che la richiesta di fermate ad alta velocità a Gioia Tauro non nasce dalla volontà di sottrarre opportunità o risorse ad altre realtà come Rosarno, ma è frutto di una visione più ampia e strategica per il territorio. «L’obiettivo – rimarca il portavoce Renato Bellofiore – è quello di ottenere un potenziamento del servizio ferroviario che valorizzi entrambe le stazioni, servendo in maniera più capillare ed efficiente le comunità della Piana di Gioia Tauro».

Secondo il Comitato, infatti, Rosarno – con il suo ruolo di collegamento verso il litorale ionico e le aree limitrofe – e Gioia Tauro, punto di riferimento per il versante tirrenico e la zona preaspromontana, possono e devono operare in sinergia per migliorare la mobilità complessiva del territorio.