Droga da Gallico spedita a Palermo, regge l’accusa ai tre reggini indagati

«Questi sono i calabresi… ohu onestamente le cose mi fa leggere… è sincero e lui gli ha scritto: domani non mi devi rinviare, perché già mi sono stancato, e quello gli ha scritto domani al cento per cento dice… sono da te». Fremevano i clienti siciliani, partner negli affari della droga che si realizzavano sull'asse Reggio-Palermo. Come racconta l'indagine della Dda palermitana, “Villascabrosa”, anche dalla città dello Stretto partivano le partite di cocaina per rifornire una delle piazze dello spaccio del capoluogo siciliano smantellate dalla Polizia di Stato nel blitz che lo scorso 4 dicembre ha colpito 25 persone (23 in manette e 2 ai domiciliari). Le spedizioni oltre Stretto di droga, cocaina soprattutto, di un gruppo di reggini di Gallico è tra i temi d'accusa e tra le ipotesi di reato che hanno già superato le prime valutazioni dei giudici di garanzia. L'ultima conferma del Tdl a ridosso di fine 2024.

Sono ancora oggi gravati dalle pesanti accuse, e misura cautelare, i tre reggini coinvolti nella retata siciliana. Insieme ai referenti palermitani, Manuel Monorchio (classe 1996) e Mariano Corso (1987) rispondono in concorso «della vendita di una partita di stupefacente, del tipo cocaina, dal quantitativo imprecisato, al prezzo di 180mila euro, stupefacente trasportato da Pasquale Cianella (1950) alla guida del proprio furgone, che ad avvenuta cessione riscuoteva il relativo corrispettivo».

Il ruolo dei reggini è emerso nell'ordinanza “Villascabrosa” per l'intreccio con la terribile punizione riservata a chi era stato incaricato del trasporto e della consegna della droga ed aveva fallito la “missione”. Una storiaccia che per i segugi della “Narcotici” conferma il vorticoso giro di denaro maneggiato da chi acquista e fornisce e i metodi scanditi da inaudita violenza.