Videosorveglianza, pronte a Palmi quaranta nuove postazioni

«Abbiamo e stiamo installando su tutto il territorio comunale circa quaranta postazioni di videosorveglianza che presto andranno tutte a regime» l’annuncio del primo cittadino di Palmi, Giuseppe Ranuccio.

Nei mesi scorsi il consiglio comunale aveva dato il via libera al regolamento per la videosorveglianza, che disciplina dei sistemi di controllo. A seguire l’iter era stato il consigliere delegato di maggioranza Saverio Camera.

Circa quaranta, dunque, i sistemi video installati in punti e località più a rischio, e che dovranno servire da deterrente e al contempo a individuare tutti coloro i quali si macchieranno dei reati di abbandono dei rifiuti o di vandalismo.

Nel progetto preliminare erano state individuate le localizzazioni delle postazioni di ripresa con la centrale operativa realizzata al Comando della Polizia locale del Comune di Palmi. Tra questi: piazza Municipio; località Fracà; contrada San Francesco; stazione FS; caletta Rovaglioso; villa Mazzini; Casa della Cultura; parco Parpagliolo; bivio Sant’Elia; monte Sant’Elia; Procura-Tribunale di Palmi; piazzale Trodio; via Battaglia-SS18; viale Repaci; via Papa Giovanni-piazzale Fiorino; piazzale Pentimalli; piazza Martiri d’Ungheria; viale Rimembranze- via Poeta; viale Rimembranze- corso Ten. A. Barbaro; viale Rimembranze-via Manfroce; piazza Cavour; corso Garibaldi-via Gramsci; piazza Primo Maggio; corso Garibaldi-via Cilea; piazza Libertà; via Roma-via Pugliese; via Roma-via San Rocco; piazza Amendola; lungomare punto ingresso “Miami”; lungomare di Palmi; lungomare accesso “Angolo Verde”.