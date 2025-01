Lorenzo Vetrano non ce l'ha fatta, il 58enne è stato investito da un'auto pirata tre giorni fa a Monasterace

La Calabria piange Lorenzo Vetrano, 58enne descritto da tutti come una persona gentile e generosa, vittima di un tragico incidente sulla famigerata Statale 106, tristemente nota come la “strada della morte”. Lorenzo ha perso la vita dopo tre giorni di agonia, lasciando dietro di sé una comunità distrutta e una famiglia inconsolabile.

La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì 8 gennaio, quando Lorenzo stava percorrendo a piedi la Statale 106 per tornare a casa, a Monasterace. Un’auto lo ha travolto, ma chi era alla guida non si è fermato a prestare soccorso. Un gesto che non solo ha causato una ferita fisica e morale irreparabile, ma ha lasciato tutti inorriditi per la sua disumanità.

Un sorriso che non sarà dimenticato

Lorenzo Vetraro, originario di Monasterace e residente per lavoro a Torino, era una persona speciale, il cui sorriso resterà impresso nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Alla famiglia Vetraro, agli amici e alla comunità locale va il pensiero più profondo di tutta la Calabria.