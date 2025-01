Ospedale della Piana, il Pd di Palmi non ci sta: “Dopo diciassette anni è ancora un miraggio”

«Da molto, troppo tempo l’Ospedale della Piana sembra un miraggio». Il Partito Democratico di Palmi interviene sull’annosa vicenda della costruzione del nuovo ospedale della Piana in Palmi: «Da più di 17 anni il nostro territorio aspetta di vedere concretizzato il proprio diritto alla salute, garantendo l’accesso a un ospedale funzionale e moderno a tutti i cittadini che trovano invece sul territorio un’assistenza precaria, presidi ospedalieri non funzionali caratterizzati spesso da insufficienza di personale, da strutture vecchie e infrastrutture carenti e lunghe attese ai pronto soccorso, e pertanto spesso sono costretti alla “migrazione sanitaria” verso altre regioni».

Per i dem «la sanità continua ad essere uno dei problemi più rilevanti non solo della Piana, ma dell’intera regione; grava ancora il commissariamento insieme ai minori trasferimenti statali rispetto ai fabbisogni della salute, aspetti sui quali è necessario intervenire concretamente, così come sostenuto anche dal segretario regionale Irto. L’Ospedale della Piana dunque, che al momento resta un progetto “su carta”, deve essere una priorità concreta per garantire l’assistenza sanitaria ai cittadini e divenire un’opportunità di crescita socio-economica territoriale».