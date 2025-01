Ospedale di Locri, avviato il bando per un nuovo primario di Pediatria

Con deliberazione numero 34 della direttrice generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria Lucia Di Furia, è stato indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Pediatria del presidio ospedaliero di Locri. È il primo passo per arrivare a coprire il ruolo rimasto vacante dopo le dimissioni rassegnate dal precedente primario Antonio Musolino, rimasto in carica quasi tre anni, dall’11 gennaio 2022 al 6 dicembre 2024. L’Asp, non potendo, a norma di legge, procedere a scorrimento della graduatoria, visto che erano abbondantemente scaduti i termini per ricorrere a questa possibilità, ha, dunque, proceduto all’indizione dell’avviso pubblico, allegato alla deliberazione pubblicata sul sito istituzionale dell’Asp.