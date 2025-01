Reggio, photored danneggiati: indaga la Polizia locale

Un palo quasi divelto sul Calopinace. Non uno qualsiasi ma quello che faceva da sostegno alle apparecchiature di controllo del traffico, impedendo così ai rilevatori si segnare le possibili infrazioni.

La notizia arriva direttamente dal comando della Polizia Municipale che nei mesi scorsi aveva adottato questa misura per persuadere gli automobilisti a suon di sanzioni a rispettare le regole. Strumentazioni che molto hanno fatto discutere, dopo la pioggia di sanzioni che sono state vissute dagli automobilisti come una pesante vessazione.

Non a caso infatti l’amministrazione e la polizia locale hanno deciso di fermare la sperimentazione di queste attrezzature a seguito di una sentenza da parte della Corte Costituzionale che ne regola l’impiego.

Stando alle prime ricostruzioni, il palo che sorregge il dispositivo è stato forzato e quasi sradicato dal marciapiede. Del resto risulta difficile che si possa tratta di un incidente, visto che per piegare il palo la botta sarebbe stata così violenta da lasciare tracce. Tracce che però non sono state rinvenute. E infatti la matrice dolosa è in cima alla lista delle ipotesi rispetto alla dinamica della vicenda.

La Polizia Locale ha aperto un fascicolo sul caso e sta raccogliendo informazioni utili a identificare i responsabili.