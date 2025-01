Maltempo e allerta in Calabria, voli regolari dall'aeroporto di Reggio

Nonostante le segnalazioni della Protezione civile da «codice rosso» per maltempo, i voli in partenza dall’aeroporto 'Tito Minniti', programmati stamane da Ryanair per Marsiglia e Berlino, e da Ita, per Milano Linate e Fiumicino, si sono svolti regolarmente. In città, al momento, non di segnalano particolari difficoltà dovute al maltempo, mentre un violento nubifragio sta interessando la Locride dall’alba di oggi. A Reggio Calabria, dopo le segnalazioni della Protezione civile, il sindaco Giuseppe Falcomatà, aveva disposto un’ordinanza per la chiusura delle scuole e richiamando l’attenzione dei cittadini a non sostare in luoghi pubblici alberati.