Rassegna stampa 17-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Edilizia calabrese ancora nel tunnel: imprese e lavoratori pagano la crisi

Catanzaro

- Inchiesta sull’Università di Catanzaro, una talpa per conoscere gli atti e le “pressioni” sui testimoni

- Ventenne accoltellato a Catanzaro Lido a settembre, chiesto il processo per 3 indagati

- Catanzaro, si apre la crisi a Palazzo De Nobili: Azione ritira l'appoggio esterno

- Paziente colpito da infarto: a Soveria Mannelli storia a lieto fine

- Precari Covid, non c’è alcuna svolta a Vibo: incontro Asp-sindacati... a febbraio

- Crotone, Eni Rewind tira dritto sulla bonifica: «Il 20 inizierà la rimozione delle scorie»

Cosenza

- Cosenza, il sindaco Caruso incalza il ministro Salvini sull'Alta velocità: reperire le risorse economiche

- Telefonini in carcere a Corigliano Rossano, verifiche sui contatti dell'agente arrestato

- Castrovillari, l'autostazione ostaggio del degrado: appello dei residenti

- Paola, porto definanziato: chieste le dimissioni del primo cittadino

- San Giovanni in Fiore, l’Asp chiede somme di ticket relative al 2014