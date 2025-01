Reggio Calabria, l’intermodalità esce dalle paludi: avanti tutta con lo svincolo Malderiti

Tanto si dovrà attendere per il tracciato del nuovo collegamento tra la SS 106 “ter” e la viabilità per l’aeroporto in corrispondenza dello svincolo di Malderiti e della rampa in direzione Sud. Operazione attesa. Del resto lo stesso amministratore delegato di Sacal, Franchini ha in più occasioni mosso sollecitazioni affinché si potessero sciogliere i nodi legati all’intermodalità. Proprio in prospettiva del masterplan dello scalo, l’Ad della società unica di gestione del sistema aeroportuale calabrese aveva ribadito: «I punti fondamentali sono rappresentati dal collegamento con il porto e da strade, sottopassi e in particolare dallo svincolo Malderiti».

I tempi non sono stati proprio snelli. Era l’estate del 2023, il Consiglio comunale aveva espresso parere positivo, ratificando di fatto quanto deciso nella conferenza dei servizi con Anas, sulla variante al progetto esecutivo per la realizzazione dello “Svincolo Malderiti” ed il collegamento funzionale all'aeroporto dello Stretto sulla Statale 106. Finalmente quel progetto esce dalle paludi della burocrazia. Anas chiarisce i passaggi chiave dell’operazione attesa da anni. «L’intervento è finalizzato al completamento dell’attuale svincolo a livelli sfalsati (oggi parziale) e ad innalzarne il livello di servizio complessivo mediante la realizzazione di un nuovo ramo di svincolo e di due nuove rotatorie per il collegamento tra la ex-SS106-ter e la viabilità diretta all’Aeroporto, mediante una completa regolarizzazione del traffico in uscita ed in innesto nel tratto urbano, migliorandone così la fruibilità e la sicurezza stradale locale. È prevista la realizzazione di una nuova rampa di immissione sulla SS106 “Ter” in direzione Sud, in sostituzione dell’attuale esistente, per garantire un innesto più funzionale e più sicuro». Intanto sulla statale 106 Ter Jonica è stata disposta la chiusura della rampa di uscita su via del Tordo ed il restringimento della carreggiata dal km 0,800 al km 1,250, con divieto di sorpasso e limitazione della velocità di percorrenza di 40km/h.