Reggio Calabria, un parco urbano intorno ai resti della tomba ellenistica

È ufficialmente partita l’attività di rigenerazione del centralissimo sito della tomba ellenistica. A darne notizia è Massimiliano Merenda, consigliere comunale con delega ai parchi e ai giardini, che illustra i dettagli delle opere in corso di realizzazione. Il progetto riguarda il completamento del parco archeologico della tomba ellenistica, situato in via Tripepi, con il recupero a verde attrezzato dell’area circostante. L’obiettivo è trasformare il sito in uno spazio fruibile e di grande valore per la comunità, unendo la bellezza storica e quella naturale.

«La progettazione – ricostruisce Merenda – è stata pianificata dopo che, negli ultimi anni, si sono concluse le procedure espropriative necessarie per il recupero delle aree limitrofe. Originariamente, il progetto era stato finanziato grazie alla legge 246/89 ma, a seguito della recente individuazione di nuovi fondi, è stato possibile avviare il completamento delle opere. Le risorse finanziarie sono state reperite all'interno del Piano di sviluppo e coesione della Città metropolitana, nell’ambito di quella che era precedentemente conosciuta come la programmazione dei “Patti per il Sud”». Attualmente – la fase di progettazione esecutiva delle opere è in corso ed è gestita direttamente dal personale interno del settore Grandi opere del Comune».