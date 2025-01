Reggio Calabria, ladri minorenni rapinano il parroco di Archi. Arrestato il "palo"

Era il 6 gennaio, la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Archi era aperta come sempre, accogliendo chiunque volesse pregare. Ma quel giorno, qualcosa di inaspettato stava per accadere, sconvolgendo la tranquillità del piccolo borgo.

Due giovani, con il volto travisato, si sono introdotti furtivamente all'interno. Con un cacciavite in mano si sono avvicinati al Parroco minacciandolo. Il sacerdote ha dovuto cedere, consegnando il poco denaro che aveva con sé. Poi i rapinatori sono fuggiti via, mentre l'uomo, ancora sconvolto, ha cercato aiuto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno subito avviato una serie di operazioni mirate per risalire ai responsabili. Telecamere di sorveglianza, testimonianze, indagini sul territorio.

I militari sono così riusciti a identificare i due giovani rapinatori, minorenni, e a scoprire che dietro a quell’atto criminale si nascondeva anche un terzo complice, il "palo", che aveva ne garantito la fuga.

In meno di una settimana, grazie all'instancabile lavoro dell’Arma, è stato individuato, arrestato e posto agli arresti domiciliari, con il braccialetto elettronico, mentre i due minorenni sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.