Reggio guarda già al voto del 2026: appello per Anna Nucera

«A Reggio serve una svolta»: poche parole per un appello forte «ai cittadini e alle cittadine reggine». A lanciarlo è un gruppo di intellettuali e professionisti, impegnati nella società civile, che chiedono alla professoressa Anna Nucera, da sempre in politica, già consigliere e assessore comunale nella giunta di Giuseppe Falcomatà, di «dare la propria disponibilità a guidare, quale candidata sindaco della città, una coalizione di liste civiche nella prossima tornata elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale».

A Reggio - dove Falcomatà concluderà il suo secondo mandato - si voterà nella primavera 2026. E le grandi manovre sono, di fatto, già iniziate. «Il nostro auspicio è quello di una grande partecipazione democratica e, soprattutto, la trasformazione della frustrazione e della rassegnazione, che hanno contraddistinto la nostra città, nel sogno di cambiare dal profondo la situazione attuale di Reggio», scrivono nel loro appello pubblico Franco Arcidiaco, Leo Autelitano, Giuseppe Emilio Bruzzese , Francesca Fedele, Margarethe Gallo, Giuseppe Ielo, Aldo Libri, Rodolfo Malaspina, Giulia Melissari, Giovanni Minniti, Enzo Modafferi, Emilia Occhiuto e Natale Panella.