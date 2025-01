Nuovo ospedale, la ProSalus vince un’altra battaglia per Palmi

Il difensore civico ha accolto il ricorso presentato nei giorni scorsi dalla ProSalus, ritenendo legittima la richiesta di accesso alle informazioni relativa al nuovo ospedale della Piana ed ha invitato le strutture dipartimentali regionali di rispondere entro i termini di legge. A renderlo noto è la stessa associazione guidata della presidente Stefania Marino.

Il difensore civico ha così invitato «codesti Dipartimenti a procedere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, certo che lo spirito collaborativo che informa l’attività di codesta Pubblica amministrazione consentirà di ampliare quel confronto civico che si configura quale presupposto indefettibile di un’azione pubblica efficace e conforme ai canoni costituzionali direttamente legati al valore democratico della funzione amministrativa».

Il ricorso era stato presentato lo scorso 11 gennaio dal comitato ProSalus “per l’omesso rilascio di dati e informazioni relativi al Nuovo ospedale della Piana (NOP) con sede in Palmi. In particolare, la presidente, dott.ssa Stefania Marino, precisava che con pec del 3 dicembre 2024 presentava al settore Edilizia sanitaria e al Dipartimento Tutela della Salute istanza di accesso civico generalizzato, al fine di acquisire informazioni sui motivi che ostano all’approvazione del progetto definitivo del NOP e qualsiasi altro dato utile per avere piena conoscenza dello stato della procedura».