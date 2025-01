Droga tra Reggio Calabria e la Locride, al via il processo d’appello: chieste sei condanne

In Appello le tre organizzazioni criminali che smerciavano droga sull'asse Reggio città-Locride.

In Corte d'Appello è stato avviato il processo ai sei reggini sotto accusa con la relazione dei Giudici e con la requisitoria del sostituto procuratore generale, Francesco Tedesco. Sei condannati in primo grado (con il rito abbreviato) e sei imputai in Appello. Il Pg ha concluso ribadendo tutte le imputazioni, ogni singola responsabilità, indicando ruoli, mansioni e giri d'affari. Puntuale la richiesta finale: «Da confermare le condanne inflitte nella sentenza di primo grado». E nello specifico: Lorenzo Andrea De Lorenzo, 8 anni 6 mesi e 20 giorni; Salvatore Staltaro (classe 1982), 17 anni 2 mesi e 20 giorni; Rizieri Cua, 9 anni; Salvatore Favasuli, 4 anni; Andrea Amato, 17 anni; Claudio Morabito, 8 anni e 4 mesi.

Le difese – gli avvocati Antonio Furfaro, Gianfranco Giunta, Giuseppe Zampaglione, Sergio Laganà, Carlo Autru Ryolo, Salvatore Stajano, Antonino Foti, Fabio Tuscano e Maria Rossana Ursino) interverranno in Corte d'Appello a partire dall'udienza in calendario per il 7 maggio. Da ribaltare le pesanti conclusioni della sentenza di primo grado.