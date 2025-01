Presunte violenze sessuali a Seminara, il Gup verso il rinvio della sentenza

Il 29 gennaio doveva essere il giorno della sentenza sul branco accusato di ripetute violenze sessuali ai danni di due minorenni di Seminara, ma con ogni probabilità il gup di Palmi, in quella data, non entrerà in camera di consiglio. La notizia, ventilata nei giorni scorsi, pare avere trovato conferma nella giornata di ieri. Il pubblico ministero della procura di Palmi, infatti, ha già annunciato che replicherà in aula proprio il 29 gennaio ai numerosi interventi delle difese. Una replica che si annuncia lunga e articolata, stante la delicatezza del tema che è stato affrontato nel processo.

Nell’inchiesta “Masnada”, condotta dal commissariato di polizia di Palmi e coordinata dalla procura diretta da Emanuele Crescenti, sono coinvolti tutti giovani e giovanissimi per i quali il pm ha chiesto condanne pesanti. Inchiesta che si compone di tre tronconi d’indagine, l’ultimo dei quali chiuso intorno alla metà di ottobre dello scorso anno. In quell’ultima tranche sono stati arrestati anche due minorenni, per i quali alcuni giorni fa il tribunale del Riesame ha decretato la scarcerazione e l’affidamento a una comunità.

Tutti sono accusati di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di due minorenni, una di Seminara e l’altra di Oppido Mamertina. Entrambe le ragazzer sono parte civile nel procedimento insieme ai genitori di una di loro e al Comune di Seminara.

Nell’udienza del 30 ottobre scorso, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna di Placido Caia a 10 anni di reclusione, Giuseppe Francesco Caia 12 anni, Rocco Raco 14 anni, Vincenzo Giuseppe Fondacaro 7 anni e otto mesi, Antonio Laganà 8 anni, Pasquale Schipilliti 7 anni e quattro mesi, Salvatore Infantino 8 anni, Pasquale Bruzzise 6 anni, Vincenzo Bonarrigo 6 anni, Michele Piccolo 10 anni, Gaetano Piccolo 7 anni e otto mesi, Lorenzo Oliveri 6 anni, Emanuele Montani 6 anni.