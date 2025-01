Medici aggrediti, ormai è escalation a Reggio

Una dottoressa del Pronto soccorso insultata e minacciata e un operatore sanitario in servizio al reparto di Pneumologia del Gom accoltellato. Due episodi, entrambi gravissimi, nell'arco di 24ore che lanciano inquietanti dubbi sulla sicurezza sul posto di lavoro di medici ed operatori sanitari. Ciò che è accaduto alla dottoressa Stefania Mantuano lo racconta lei stessa: «Sabato sera ero di servizio al Pronto soccorso per il turno di notte quando sono stata aggredita verbalmente da una parente di un paziente che aveva subito un incidente stradale, adagiato sulla barella ed in attesa del triage, chiedendo in maniera forsennata di prestargli cure immediate. Il paziente non era ancora stato registrato ma dopo aver fatto tutti gli esami di routine, ho semplicemente invitato il parente ad accomodarsi fuori dalla sala in attesa di una tac di approfondimento. Ma, per tutta risposta - continua la dottoressa Mantuano - sono stata aggredita e seriamente minacciata di morte. La parente del paziente, senza autorizzazione, ha preso la barella dove era adagiato il suo parente e l’ha condotta al primo piano per l’esame, senza farsi accompagnare da un medico o da un operatore sanitario. Nel frattempo, ho chiamato i carabinieri che mi hanno fatto da scudo contro l’ira dei parenti che avrebbero voluto aggredirmi fino a quando il paziente ha deciso di andar via senza nemmeno firmare le dimissioni, salvo poi ritornare dopo un'ora, scusandosi e chiedendo di essere curato e, soprattutto, di non essere denunciato».