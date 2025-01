Treni, doppio rallentamento nel Reggino e nel Vibonese sulla tratta SA-RC tra maltempo e guasti

Rallentamenti "doppi" lungo la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. Due i punti della tratta colpiti: quello tra Villa San Giovanni Cannitello e Bagnara, che sta subendo gli effetti del maltempo, l’altro tra Vibo Pizzo e Mileto, colpito da un inconveniente tecnico alla linea.

Per risolvere il primo problema è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e ci potranno essere rallentamenti fino a 30 minuti. Per quanto riguarda il secondo, Rfi comunica su Infomobilità che oltre al lavoro dei tecnici è anche «in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria», e ci potrebbero essere ritardi anche di 40 minuti.