Klaus Davi: ho ricevuto anch’io una segnalazione sul deposito di armi a Reggio Calabria

"In merito al deposito di armi di Arghillà, non è escluso che chi ha spifferato abbia maturato la decisione all’interno della cosca stessa. In data 2 gennaio 2025 alle ore 23.12 ho ricevuto anch’io una segnalazione di presenza di un arsenale ad Arghillà (Reggio Calabria) piuttosto dettagliata. La persona mi invitava a contattare le forze dell’ordine, ma quello non è il mio compito per cui ho chiesto delle prove al mio interlocutore di quanto dicesse. La persona mi indicava, a suo dire, la cosca che "custodiva" le armi e altri dettagli. Mi invitava a "visitare" il palazzo, indicandomi quale, ma ho chiesto delucidazioni che però non sono arrivate".

Ospite di Buongiorno Regione Calabria della Tgr Rai, Klaus Davi ha aggiunto: "Verosimilmente è stato un affiliato a spifferare tutto quindi si è aperto un conflitto nella cosca", ha detto Davi che ha anche parlato di Antonio Randisi, neo collaboratore attribuito dagli investigatori alla cosca Molinetti: "Aspettiamo cosa dirà all’autorità giudiziaria. Conosco molto bene il gruppo Molinetti quindi da quello che dirà e dagli squarci che aprirà capiremo di quali cose è a conoscenza e quanto possa aiutare per la ricerca della verità".