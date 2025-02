Reggio, migliorano le condizioni del giovane. Caccia all’uomo che l’ha quasi ucciso

Sembra che le condizioni del giovane accoltellato nella notte di sabato scorso stiano migliorando. Questo trapela dal Grande ospedale metropolitano dove il 20enne è stato ricoverato d’urgenza dopo il ferimento ad opera di uomo che avrebbe tentato di rubargli l’auto. Secondo quanto appreso, il ragazzo non sarebbe più intubato e già nella giornata di oggi potrebbe essere trasferito dal reparto di terapia intensiva a quello di chirurgia generale. Fondamentale per il suo salvataggio è risultata la velocità dei soccorsi e l’intervento d’urgenza effettuato dai sanitari del Gom in piena notte.

Secondo la prima ricostruzione degli uomini della questura di Reggio Calabria, che conducono le indagini coordinate dalla Procura, il giovane intorno nella notte tra sabato e domenica si trovava insieme ad alcuni amici tra corso Garibaldi e via Biagio Camagna, dove era parcheggiata la sua autovettura, una Honda Civic. Era giunto nei pressi dell’auto quando si sarebbe accorto della presenza di un uomo all’interno dell’abitacolo. Il ladro, dopo di essere stato sorpreso, sarebbe sceso dalla macchina e avrebbe accoltellato al collo il 20enne con un taglierino prima di darsi alla fuga. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe un extracomunitario, dalla stessa notte dell’agguato braccato dagli agenti delle volanti e della squadra mobile.