Rassegna stampa 06-02-2025 edizioni Calabria

- Neonata rapita a Cosenza, i video girati con i cellulari - Cadono i sospetti sull’indiziato della sparatoria, l’uomo s’è dichiarato estraneo ai fatti: tesi confermata anche dalla vittima - La cosca Gallace di Guardavalle “monitorava” i movimenti delle forze di polizia - Taurianova, le due vite del boss Pasquale Zagari dal “venerdì nero” al reinserimento - Dentista “amico” dei clan della Locride condannato a 7 anni e mezzo a Torino - Inchiesta Crisalide a Lamezia, nuovo esame in Appello per Giuseppe Paladino - Traffico di droga a Crotone, sott’accusa la gang di via Acquabona - Girifalco, sostegno elettorale dal clan? Chiesta la revoca di 2 assessori

Politica

- Verso le Amministrative a Reggio, Anna Nucera scende tra la gente con una “rivoluzione civile”

Sanità

- Cosenza, la sanità ferma nel piazzale dell’Annunziata

- Crotone, più sanità territoriale ed Emodinamica nell’atto aziendale scritto da Brambilla

- Il centrosinistra non crede a Occhiuto: “Sulla sanità basta annunci sui social”

Cronaca

- Cassanese in manette per traffico illecito di rifiuti

- Reggio, il disastro di Arghillà: “Il ghetto non è stato creato dai rom ma dalle scelte di Comune e Aterp”

- Erosione costiera a Cannitello, a Villa San Giovanni le case non sono più a rischio

- Istituzione del 'registro di genere' a Cosenza, D'Ippolito: “Documento privo di effetti”

- Catanzaro Servizi, in arrivo impianti pubblicitari e verde?