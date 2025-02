Lavori edili abusivi, la Polizia Locale di Reggio Calabria denuncia due donne: avevano realizzato anche una piscina interrata

Due donne sono state deferite all'autorità giudiziaria per lavori edili abusivi in quanto indagate a vario titolo per lavori edili svolti senza alcuna autorizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ed idrogeologico. Le due donne sono stare individuate dalla polizia locale e dopo le formalità di rito denunciate per la costruzione di tre manufatti totalmente abusivi. Tra le opere realizzare nella frazione Gallico, oltre due manufatti per circa 200 mq totali di superficie, vi è anche una piscina interrata di circa 50 mq. Gli accertamenti, svolti con l'ausilio del servizio tecnico comunale demandato, hanno consentito di imputare alle due donne la trasformazione di un territorio di particolare pregio naturalistico e ambientale, situato in area a vincolo idrogeologico. Le attività si inquadrano nel più articolato piano di intervento della polizia locale a tutela del territorio.