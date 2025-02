Reggio Calabria, Tilde Minasi: «Il sindaco lo sceglie la Lega». Mancuso la stoppa subito e frena

Un appello a superare ogni personalismo e a costruire un futuro solido per la Lega in Calabria in tutti i suoi territori è stato lanciato ieri pomeriggio, a Reggio Calabria, dai nuovi dirigenti, rappresentanti istituzionali ed iscritti, riuniti all’hotel “Torrione”. L’attività di riorganizzazione del Carroccio, avviata dal commissario regionale calabrese della Lega, Filippo Mancuso, con la nomina dei commissari provinciali, ha fatto tappa in riva allo Stretto, per l’incontro: “Lega Calabria, costruiamo il futuro”.

Non poteva mancare l’argomento sulle prossime elezioni comunali reggine. «Quello che a noi preme è avere il candidato sindaco in quota Lega – ha precisato Tilde Minasi – del resto lo stesso Salvini ha detto che ha un debito nei confronti della nostra città».

Sul punto non è mancato il commento di Mancuso, il quale, invitando tutti ad una migliore comunicazione della programmazione avviata dal Governo e dalla Regione Calabria, sulle amministrative a Reggio Calabria ha cercato di mantenere i “piedi per terra”, ragionando su «un rapporto di forza con Forza Italia che nel territorio reggino, al momento, non è alla pari. È una condizione che non ci porta ad avere diritti sull’espressione della candidatura a sindaco. Mi concentrerei – ha evidenziato Mancuso – sui risultati elettorali futuri, perché è bello riempire le sale, ma se poi non otteniamo il risultato alle urne diventa tutto inutile».