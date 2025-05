Welfare e sanità a Reggio Calabria, ecco l’accordo che migliora i servizi per i fragili

Un’alleanza per riannodare i fili della rete dei servizi. Comune, Città Metropolitana e Azienda sanitaria provinciale uniscono le forze per tentare di accorciare i gap e garantire alle fasce più fragili assistenza e sostegno. Welfare e sanità si integrano per realizzare buone prassi e ottimizzare gli interventi in un quadro in cui la coperta delle risorse rimane corta. Si inseguono i Lea (livelli di assistenza) in una regione tra le più povere in cui il sistema non riesce a prendere in carico tutte le richieste. Un percorso che passa da un protocollo d’intesa che ha ricevuto il disco verde dalla Giunta comunale.

