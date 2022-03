Reggio, Giornata internazionale della Donna: ingresso gratuito alle donne nei siti culturali comunali

Reggio Calabria aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero: accesso libero alle donne al Castello Aragonese, alla Pinacoteca Civica e al sito ipogeo di Piazza Italia.

«L'iniziativa – ha spiegato l’assessora Irene Calabrò – è stata adottata dall’amministrazione comunale, in ottemperanza alla circolare promossa dal Ministero della Cultura. L’ingresso sarà senza biglietto, quindi, nei punti strategici della città come il Castello Aragonese, la Pinacoteca Civica ed il sito ipogeo di Piazza Italia».

«Anche Reggio Calabria – ha concluso la delegata alla Cultura – rientrerà fra i numerosi centri che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, sia in presenza che in digitale, mirate a sensibilizzare i visitatori e il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata internazionale della donna».

Come spiega il dicastero guidato dal ministro Franceschini, la programmazione dettagliata degli eventi è in costante aggiornamento ed è disponibile consultando il sito internet beniculturali.it/evento/giornata-internazionale-della-donna-2022 . In questo caso, la Direzione generale Musei seguirà le iniziative attraverso i propri canali social museitaliani (#museitaliani).

