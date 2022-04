Metrocity, Versace incontra la sottosegretaria Borgonzoni al Vinitaly

La Sottosegretaria di Stato del Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni in visita allo stand della Città metropolitana di Reggio Calabria al Vinitaly di Verona. Nell'incontro con il sindaco ff Carmelo Versace si è fatto il punto, dopo le precedenti interlocuzioni, sulle diverse attività previste per le celebrazioni del cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. Il Sindaco ff si è ancora una volta fatto portavoce delle istituzioni territoriali, che da mesi lavorano incessantemente ed in modo sinergico per garantire la realizzazione di iniziative ed eventi di ampio respiro in occasione delle celebrazioni.

La sottosegretaria ha poi incontrato gli imprenditori del settore della Città metropolitana presenti al Vinitaly, mostrando da subito grande sensibilità rispetto all'importanza della ricorrenza del 50esimo dei Bronzi sul piano nazionale e internazionale e ribadendo, ancora una volta, la volontà di contribuire alle iniziative previste per animare culturalmente il territorio in questo anno che segna l'importante anniversario dal ritrovamento dei due guerrierj.

Il Sindaco facente funzioni ha accolto favorevolmente l'attenzione dimostrata dalla Sottosegretaria Borgonzoni. "Ho avuto modo di constatare l'attenzione che la Sottosegretaria sta dimostrando per la ricorrenza del cinquantesimo anniversario dei Bronzi. Certamente una buona notizia per il nostro territorio che le massime istituzioni nazionali siano sensibili alle istanze che stiamo promuovendo in maniera sinergica insieme agli altri Enti. Anche quest'oggi la Sottosegretaria ha avuto modo di ascoltare con interesse la nostra programmazione e le istanze del territorio. Sono certo che anche a seguito di quest'ultimo incontro ci sarà un'attenta valutazione del supporto che il Ministero potrà apportare alle attività locali".

