Reggio, “Mowgly” lancia la sfida verso la finale mondiale

Il breaking non è solo ballo, è cultura, passione, dedizione, adrenalina e creatività. Nata nelle strade del Bronx, questa disciplina è uno dei quattro elementi fondanti dell'hip-hop, parte integrante dell'espansione di questa cultura come il MCing, il DJing e i graffiti. Uno stile di danza che sfida la gravità e si è accreditata come disciplina sportiva che debutterà a Parigi 2024.

Il Red Bull BC One è la più importante e prestigiosa competizione per b-boy e b-girl del mondo: ogni anno migliaia di atleti di ogni continente si sfidano per contendersi la chance di partecipare alla finale mondiale. Un’occasione per dimostrare quanto il potere e la forza dell’hip hop sia un elemento di unione. Il 21 maggio alle 21 al Barrio’s di Milano avrà luogo il Red Bull Bc One Italy Cypher 2022, l’evento di qualifiche nazionali che prevede sfide a eliminazione 1 contro 1, con protagonisti ballerini e ballerine di breaking provenienti da tutta Italia. Sul palco di una location suggestiva sono attesi 24 breaker, 16 b-boy e 8 b-girl (12 dei quali sono già stati selezionati), dalla cui sfida usciranno i campioni nazionali che rappresenteranno l’Italia alla 19esima edizione della finale mondiale del Red Bull BC One a New York. Fra i b-boy e le b-girl in gara anche atleti che fanno parte della Nazionale Breaking che si sta preparando per i Giochi francesi.

All’evento parteciperà anche il reggino Cristian Bilardi, “Mowgly”, classe 1996, originario di Gallico, vincitore nel 2016 e nel 2018 del Red Bull BC One Cypher Italy e el 2017 del Battle Of The Year Italy che gli ha consentito di rappresentare l’Italia in Germania ottenendo un ottimo secondo posto.

© Riproduzione riservata