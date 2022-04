25 Aprile a Reggio, chi era il partigiano di Maropati Franco Sergio detto “Alioscia”

Il 25 Aprile per Maropati ha... un nome e un cognome: Franco Sergio. E anche un nome di battaglia “Alioscia”, quello scelto dal partigiano che il presidente Sandro Pertini dichiarò “combattente per la libertà”.

La storia di Franco Sergio

A 13 anni il giovane Sergio ha lasciato la nativa Cinquefrondi per trasferirsi a Maropati da dove all’età di 19 anni è partito volontario per il fronte. Dopo l’armistizio non aderì alla Repubblica sociale e scelse di far parte delle formazioni partigiane che operavano nella provincia di Cuneo. Dopo oltre un anno di attività a Serravalle Langhe, il 13 febbraio del 1945 è stato catturato dai nazifascisti e il giorno successivo è stato fucilato perché si è rifiutato di rivelare i nomi dei suoi compagni partigiani e indicare i luoghi dove si trovavano. A distanza di anni, i suoi familiari che vivono a Maropati hanno deciso di costituire una associazione con lo scopo di «promuovere iniziative culturali e di ricerca storica e sociale rifacendosi ai principi dell’Antifascismo e dei dettati costituzionali».

