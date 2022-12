Reggio, ecco il Premio che celebra l’architettura

L'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori reggini in collaborazione con il Corso di Laurea in Architettura del Dipartimento Architettura e Territorio (dArTe) dell’Università “Mediterranea”, ha istituito la prima edizione del Premio Nazionale Biennale di Architettura “Antonio Quistelli - Flora Borrelli”, rivolto a professionisti singoli o associati e agli studenti che contribuiscono trasformare, promuovere, diffondere e salvaguardare la cultura, il territorio e l’innovazione architettonica. Si tratta di un omaggio all’impegno meridionalista dei due grandi architetti e docenti universitari, Flora Borrelli e Antonio Quistelli, primo rettore della Mediterranea, che con il loro entusiasmo e la loro generosità, considerando l’importanza della Scuola di Architettura come strumento di emancipazione umana, hanno contribuito a edificare e innalzare il prestigio dell’Università reggina, attraverso la diffusione del sapere e della loro attività di ricerca scientifica. Il premio, celebrando i due architetti, vuole promuovere la contaminazione tra l’architettura e l’arte con l’obiettivo di valorizzare il progetto d’architettura e le sue forme di comunicazione visiva. Il contest, si è articolato in cinque sezioni concorsuali, le prime quattro (A, B, C, D) riservate agli architetti iscritti a qualsiasi Ordine italiano e la sezione E riservata agli studenti del quinto anno iscritti in una delle Scuole di Architettura in Italia. La proclamazione dei vincitori avverrà oggi alle 15 nell’aula Quaroni dell’Università.

