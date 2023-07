Paolantoni e Sarcinelli il 3 agosto al teatro Motta di Palmi. Il 18 la comicità di Cirilli

Un vero e proprio trionfo, suggellato da oltre dieci minuti di applausi, ha inaugurato la Stagione 2023 del Teatro "Motta" di Palmi con l'atto unico di Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana, che ha emozionato il folto e attento pubblico accorso.

Il capolavoro verista che ha visto schierati nomi di rilievo del panorama musicale (Sonia Fortunato, Santuzza; Armaz Darashvili, Turiddu; Raffele Facciolà, Alfio; Irene Pisano, Lola; Antonella Arena, Lucia) insieme a due complessi artistici di assoluto prestigio, il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra Filarmonica della Calabria - diretti da Filippo Arlia - ha riscosso unanimi consensi aprendo la kermesse estiva del Teatro open air palmese che si appresta a consacrarsi quale teatro all'aperto di riferimento nel panorama musicale, teatrale e operistico della Calabria.

Proprio in vista dell'ottimo esito che ha riscosso la serata inaugurale, il Coro Lirico Siciliano, ente promotore della rassegna e l'amministrazione comunale hanno optato per aprire le porte del Teatro cittadino in occasione di due degli eventi in cartellone: il 3 Agosto con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli e il 18 Agosto con Gabriele Cirilli, offrendo alla cittadinanza la possibilità di assistere a questi due imperdibili eventi gratuitamente.

Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli con lo spettacolo "Ancora?!" faranno vivere sketch e gag esilaranti e divertenti; nuove parodie (“Song Chef” rivisitazione di “MasterChef”) e nuovi personaggi ma anche un tuffo nel passato per “rispolverare” i classici della loro carriera, amati anche per i loro simpatici tormentoni.

Gabriele Cirilli, vero mattatore delle scene televisive, cinematografiche e teatrali imperverserà in lungo e in largo per due ore ininterrotte di puro divertimento che attingono alla vita quotidiana con il meglio del suo repertorio, da Tatiana alle imitazioni, sino alle canzoni d’autore.

La stagione del Teatro “Motta” proseguirà fino a Settembre con altri imperdibili appuntamenti: il 25 Agosto l'omaggio alle melodie sognanti e piene di fascino di Ennio Morricone; il 30 Agosto l'irresistibile Cabaret con Uccio De Santis; il 31 Agosto un Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol con Carroccia e lo stesso Mogol e, infine, il 7 Settembre “Nessun Dorma”, tenori in concerto, recital lirico dedicato alla tradizione operistica e alla canzone.

Vere serate evento per il Teatro “Motta” di Palmi che torna a respirare d'arte e musica per una stagione che regalerà sorrisi ed emozioni tra sinfonico, pop d'autore e cabaret; un ulteriore successo firmato Coro Lirico Siciliano, che attraverso la prestigiosa kermesse del Festival Lirico dei Teatri di Pietra continua la rivoluzione e la costante opera di decentramento culturale.

Stagione realizzata in partenariato con il Comune di Palmi nell'ambito del progetto strategico integrato "Il Borgo 'la Marinella' di Palmi: Un Teatro sui Paesaggi" e in media partnership con RAI CALABRIA.

Servizio navetta curato per tutte le serate dalla PPM – Palmi.