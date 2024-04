Reggio pronta per la finale nazionale dei Campionati Italiani di Astronomia. Il programma

E' stato presentato questa mattina a Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il programma della Finale Nazionale della XXII edizione dei Campionati Italiani di Astronomia che si svolgeranno dal 16 al 18 aprile nella città dello Stretto.

Nella Sala Biblioteca del Palazzo metropolitano ad illustrare i dettagli del prestigioso evento, svoltosi nelle precedenti edizioni nelle città di Cortina d'Ampezzo, Perugia e Matera, è stato il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al Consigliere delegato Filippo Quartuccio ed alla Dirigente Giuseppina Attanasio per la Città Metropolitana, la Professoressa Anna Brancaccio per conto del Ministero dell'Istruzione, il Professor Giuseppe Cutispoto per il Comitato Organizzatore, rappresentanto dalla Società Astronomica Italiana e dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, e la Professoressa Angela Misiano, per il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria. Presenti i rappresentanti dei partner dell'evento, l'Università Mediterranea, l'Università della Calabria, il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, il Comune di Palmi, e gli sponsor Atam ed Altafiumara.