“Urban Decay”, a Reggio l’arte effimera di Tania Azzar per rianimare piccoli angoli urbani

«Da sempre i luoghi abbandonati hanno affascinato l’uomo… ma bisognerebbe rispettarli e valorizzarli, non deturparli». Un assunto di una semplicità disarmante, ciò che la logica detta ma che poi impatta duramente con il contesto reale. Come sia, dalla riflessione iniziale matura “Urban Decay”, un «mini progetto di arte effimera per la rianimazione di piccoli angoli urbani…». Lo spiega così l’ideatrice, Tania Azzar, non nuova ad incursioni sul territorio per lasciare un’impronta non solo artistica ma che inviti anche alla riflessione e, possibilmente, alla cura di ciò che circonda ciascuno di noi.

E quindi, come già fatto lo scorso anno con “Underpass” nei sottopassi ferroviari tra Pellaro, Bocale e Lazzaro - dove il “segno” di street art lasciato durò tanto poco da non alimentare abbastanza la curiosità sul messaggio che si voleva lanciare -, l’artista italo-francese che vive e opera a “Bocalville”, il suo atelier affacciato sullo Stretto dove dipinge, scolpisce e crea monili in rame, ha intrecciato la sua strada con una lettrice di tarocchi. Che estrae la carta del diavolo, «carta della negatività e del ristagno energetico, riflesso di una decadenza urbana persistente. Tante volte questo scempio visivo non dipende neppure solo dall’amministrazione – osserva Azzar – ma da noi esseri umani che abitiamo i luoghi. Li abitiamo e li facciamo diventare simili a noi. Il male interiore si fa materia e ci mostra il suo volto. Musa ispiratrice ilaria@latarologa, sono nove schizzi a tempera che ho dipinto con pennelli grezzi a mo’ di schizzo veloce e ritagliato in sequenza – spiega l’artista –. Poi sono stata ad incollarli in giro (per Reggio, ndr) imbattendomi in odori e visioni memorabili…».