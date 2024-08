Reggio, dai Pink Floyd a De Gregori: a Catonateatro è l’ora dei miti

Irrompe potente sul palcoscenico dell’arena Alberto Neri la magica luna, vestendosi di mille colori e regalando tante emozioni, perfetta compagna della danza, della musica, della forza scenica e teatrale che ci restituisce la recitazione del corpo. Ecco “Pink Floyd Moon”, il secondo appuntamento del cartellone di Catonateatro sa di sogno e di magia; una serata che avremmo voluto non finisse mai con Raffaele Paganini, Pink Floyd Legend e Compagnia Dce coreografie e regia Micha van Hoecke.

Tutto è sembrato così bello ed anche un poco nostalgico mentre le indimenticabili canzoni senza tempo disegnano un ponte tra rock e musica classica. È la musica dei Pink Floyd ad aver ispirato questa opera rock al coreografo/regista Micha Van Hoecke, con il sound psichedelico e le liriche ammalianti della leggendaria band inglese eseguiti dal vivo dai Pink Floyd Legend, la formazione diretta da Fabio Castaldi e oggi riconosciuta come tra le migliori interpreti in Europa della musica dei Pink Floyd.

Uno spettacolo intenso ed altrettanto impegnativo, come ammette nel ruolo protagonista, l’étoile Raffaele Paganini, affiancato da un “alter ego” giovane e guizzante, Mattia Tortora, e dai brillanti talenti della Compagnia Dce. «Il compito è arduo; la preparazione di noi danzatori ha un appoggio psicofisico ed è il coreografo a dare la giusta direzione», esordisce Paganini, aggiungendo: «Avevo smesso di ballare, facendo ormai l’insegnante, ma il ruolo di Syd mi accattivava e sono molto contento di averlo fatto e di avere fatto parte di questa grande squadra. Un viaggio nell’arte che non ha barriere, che incrocia le forme più varie ed intense, il classico, il moderno ed il contemporaneo, tutto frutto di un lavoro accuratamente studiato a tavolino.