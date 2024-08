Tre giorni d’arte e di bellezza da condividere, a Melicuccà l'omaggio al poeta Calogero

Il borgo calabrese di Melicuccà si prepara a celebrare con la Festa della Poesia uno dei suoi figli più illustri. Da oggi a domenica le strade, le piazze, i palazzi risuoneranno dei versi di Lorenzo Calogero, uno dei poeti italiani più originali e rappresentativi del Novecento. Un ricco programma di eventi con la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi della scena letteraria, tra cui Aldo Nove, Vivian Lamarque, Nicola Crocetti, Tiziano Scarpa e Michele Caccamo, che aprirà la Festa della Poesia.

«Calogero – dice Caccamo – deve diventare un chiodo nella testa del sistema; la sua voce, i suoi versi, devono essere la motivazione nuova per far ricredere gli esseri umani, per far capire che al di sopra di questi meccanismi artificiali esiste e resiste l’umanità».

Con loro anche Giancarlo Cauteruccio, Daniel Cundari, Franca Mancinelli e molti altri artisti, musicisti, intellettuali e performer. Tante anche le opere in mostra nelle sale di Palazzo Capua, tra cui una recente scultura dell’artista e saggista calabrese Antonio Tropiano.

Il sindaco di Melicuccà, Vincenzo Oliverio, sottolinea l'importanza dell’iniziativa, che «può diventare un potente catalizzatore per il progresso culturale, economico e sociale di tutto il territorio calabrese. Spero che finalmente possano tornare a Melicuccà, quantomeno, le copie digitali dei quaderni manoscritti di Calogero custoditi negli archivi della Università della Calabria».

«La Festa della Poesia vuole essere un omaggio corale a Lorenzo Calogero, momento di incontro e confronto su questa immensa poesia nella sua Melicuccà», afferma Nino Cannatà, ideatore e direttore artistico dell'evento.

«La poesia è di tutti. Riscoprire assieme l'immenso dono che si cela nei versi di Lorenzo Calogero è l'occasione per una grande Festa della Poesia», afferma Aldo Nove, co-direttore artistico del Festival.

La Festa della Poesia è a cura delle edizioni Lyriks con la direzione artistica di Nino Cannatà e Aldo Nove e si avvale del sostegno del Comune di Melicuccà, con il patrocinio e il sostegno di Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria, e il patrocinio dei Comuni di Bagnara Calabra, Palmi, Villa San Giovanni e Gal Batir. Il progetto nasce con la collaborazione della Fondazione Leonardo Sinisgalli, con la partecipazione di Rubbettino Editore, del Comitato Franco Costabile 100, del Comitato 100 Strati, della Galleria d’Arte Ellebì e di Calabria Digital.