Reggio diventa capitale del gelato: tornano le delizie di "Scirubetta"

Dal 14 al 17 settembre torna il festival del gelato “Scirubetta 2024”, giunto alla terza edizione. Per tre giorni la città dei Bronzi sarà la capitale del gelato artigianale che avrà come palcoscenico il Lungomare, col villaggio allestito, nell’area della stazione Lido. Mancava da qualche anno “Scirubetta”, una rassegna culinaria che ha registrato, già nella prima edizione, un notevole interesse in campo nazionale. La manifestazione, promossa dalla Confederazione dei pasticceri italiani (Conpait), insieme alla Città Metropolitana, vedrà la presenza di oltre 34 maestri gelatieri provenienti da tutta Italia e dal mondo.

L’obiettivo non è solo la promozione di questo dolce, ma anche la sperimentazione di nuovi gusti esclusivi e innovativi. I visitatori avranno l’opportunità di assaggiare una varietà di gelati artigianali, votando il loro preferito attraverso un sistema di gettoni. Ieri la presentazione a Palazzo Alvaro, col sindaco Giuseppe Falcomatà; Angelo Musolino, pasticciere reggino e presidente nazionale di Conpait; il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace; Giuseppe Musolino, pasticciere reggino e presidente nazionale di Conpait; Fabio Taverna presidente di Conpait Calabria, Antonello Fragomenti presidente di Apar e Davide De Stefano di Conpait settore gelato. Con il successo delle precedenti edizioni, che hanno visto la distribuzione di migliaia di degustazioni, gli organizzatori puntano a superare le aspettative, consolidando “Scirubetta” come uno «dei festival più importanti nel panorama gelatiero nazionale».