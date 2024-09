Biennale dello Stretto 2024, in programma anche eventi formativi e di deontologia

«Oggi apre la II Biennale dello Stretto 2024 con il tema “Le Tre Linee d’acqua – Le città del Futuro” in continuità tematica con la precedente edizione. Un’occasione straordinaria di confronto internazionale per l’intero territorio che coinvolge tutti, dalla società civile alle istituzioni, dagli studenti ai professionisti. Proprio per questi ultimi, più precisamente per gli architetti, è riservata un’offerta formativa professionale di alto profilo scientifico che intende invertire il concetto di formazione passando da mero obbligo formativo a vera e propria opportunità professionale. Opportunità dunque per i tecnici, per le amministrazioni ma soprattutto per la società civile su cui ricadono le azioni dei professionisti».

Partendo da questa premessa, Ilario Tassone, Presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Reggio Calabria, presenta il programma degli eventi proposti dal Consiglio dell’ordine, all’interno della rassegna di incontri e dibattiti della seconda edizione Biennale dello Stretto: “Le Tre Linee d’acqua – Le città del Futuro”. Questi, tutti fruibili gratuitamente, rientrano nell’ambito della formazione continua obbligatoria rivolta ai professionisti; pertanto, verranno rilasciati Crediti Formativi Professionali ai sensi del DPR n. 137/2012 delle Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo. Testo vigente dal primo gennaio 2024.