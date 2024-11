Reggio Calabria nei libri di Storia dell'Arte per i licei: in copertina c'è "Opera" di Tresoldi

Reggio Calabria sulla copertina del libro di Storia dell'Arte per la scuola superiore. Grazie a "Opera" di Edoardo Tresoldi , una creazione straordinaria che porta l'immagine migliore della città in Italia e nel mondo. "È successo davvero!" è il primo commento del sindaco Falcomatà, tra l'orgoglio e l'incredulità nel sapere che proprio "Opera" è stata scelta per la copertina del terzo volume (Dal Neoclassicismo al Contemporaneo) della nuova edizione del Manuale di Storia dell'Arte per la scuola, "Arte. Una storia naturale e civile" edito da Einaudi - Mondadori Education, autori Salvatore Settis e Tomaso Montanari, destinato ai trienni dei licei.

"Vedere Reggio Calabria sulla copertina di un manuale di storia dell'arte contemporanea è per me grande motivo di orgoglio e felicità", ha invece commentato l'autore Tresoldi. Perchè "L'arte pubblica è un confronto che ci ricorda che siamo tutti di tutti e che dobbiamo avere cura di coltivare una collettività virtuosa per essere luce.

Dedico questo dolce momento ai ragazzi e le ragazze di Reggio e a tutte quelle persone che fanno il possibile per portare alla collettività ampiezza di sguardo e stimoli nuovi. Un ringraziamento speciale agli autori, Mondadori Education e Einaudi editore per aver scelto di inserirmi in questo volume e ovviamente il mio caro amico e collaboratore impeccabile Il Conte Photography che ha scattato le foto", ha concluso l'artista.