Capitale Italiana della Cultura 2027, Reggio Calabria in finale con il progetto «Cuore del Mediterraneo»

Reggio resta in piena corsa per la nomina a Capitale italiana della cultura 2027. La candidatura della città dello Stretto, unica tra calabresi e siciliane, è tra le dieci finaliste individuate dal Ministero della Cultura e ufficializzate ieri. La giuria, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Maria Desario, ha scartato in questa prima fase le nomination di Aiello Calabro (Cs), Morano Calabro (Cs) e Taverna (Cz) per la Calabria, di Mazzarino (Cl) per la Sicilia e di Acerra (Na), Caiazzo (Ce) e Santa Maria Capua Vetere (Ce). Con Reggio Calabria, vanno avanti Alberobello (Ba), Aliano (Mt), Brindisi, Gallipoli (Le), La Spezia, Pompei (Na), Pordenone, Sant’Andrea di Conza (Av) e Savona.

«Le finaliste – fanno sapere dal Ministero – verranno convocate per le audizioni pubbliche il 25 e 26 febbraio. Sarà l’occasione per ogni candidata di illustrare nel dettaglio il proprio progetto agli esperti che dovranno valutarli. Per ciascun dossier le audizioni avranno una durata di massimo 60 minuti, di cui 30 per la presentazione del progetto e 30 per una sessione di domande effettuate dalla giuria».