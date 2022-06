Rosarno, inaugurato al Comune lo Sportello impresa

Cerimonia di inaugurazione ieri in Municipio dello Sportello impresa (Spim) frutto del protocollo d’intesa sottoscritto dai commissari Antonio Giannelli, Roberta Mancuso ed Emilio Buda, dal presidente di Confcommercio Lorenzo Labate e dal delegato CNA Salvatore Auddino.

Lo sportello è la conclusione del percorso tracciato dalla commissione straordinaria per «promuovere e sviluppare strumenti utili ad incentivare le attività di operatori e neo imprenditori nei settori commercio, turismo, artigianato rosarnesi oltreché a favore dei cittadini».

Per il viceprefetto Giannelli, l’intesa con Confcommercio e CNA rappresenta un segnale forte per il territorio, quale strumento utile «a superare le difficoltà che gli imprenditori incontrano quotidianamente, garantendo una nuova possibilità di assistenza dal punto di vista economico, accesso al credito, finanziamenti, formazione e il superamento degli ostacoli burocratici. Saranno Confcommercio e Cna provinciali, a cui daremo il massimo supporto, a curare in maniera gratuita le attività dello sportello».

