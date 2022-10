Domani a Reggio vertice Unindustria con Bonomi. Una meta sola: destinazione Calabria

L’assemblea di Unindustria Calabria, in programma domani alle ore 11, al Museo archeologico della Magna Grecia, si arricchisce della partecipazione del presidente nazionale Carlo Bonomi. “Destinazione Calabria” è lo slogan dell’assise, i cui lavori, moderati dal giornalista della Gazzetta del Sud Piero Gaeta, si apriranno con i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Reggio Domenico Vecchio e del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara; a seguire, entrando così nelle sfide economiche e sociali del nostro territorio, l’intervento del presidente della Regione Roberto Occhiuto e le conclusioni del presidente Bonomi. «Mai come in quest’occasione, l’appuntamento riveste una rilevanza strategica sia per la congiuntura temporale che aggiunge alle sfide di sempre quelle dettate dalle tante emergenze di questi tempi; energetica su tutte, sia perché – introduce il presidente Vecchio –, ad onorare questo appuntamento emblematico dello spirito partecipazione degli imprenditori calabresi, sarà il massimo rappresentante della nostra categoria».

Le sfide

Dunque, il presidente di Confindustria dalla nostra città raccoglierà ed unirà voci ed istanze mai sono cosi calde ed il suo sarà uno sguardo particolarmente attento al nostro territorio. «La visita – aggiunge l’ingegnere Vecchio – arriva in un momento a dir poco cruciale per la vita imprenditoriale; scenari preoccupanti sono sotto gli occhi di tutti anche per le proiezioni future; ma nello spirito del fare che caratterizza il nostro impegno, cercheremo di camminare insieme per invertire la rotta e costruire una progettualità seria per la Calabria.

